Fıtrat değişir sanma

Futbol camiası, başkanını onayladı. Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girdi ve TFF Başkanı seçildi. 328 delegeden 191’i oy kullandı. Mehmet Büyükekşi, bu oyların 169’unu aldı. 22 oy ise geçersiz sayıldı. Genel kurulda oy kullanma hakkı olan kişiler seçmen değil delegedir, oylarını sadece kendileri için değil temsil ettikleri içinde kullanırlar. Seçimde 137 delege ortada yok 22 delege de geçersiz oy vermiş yani 169 onaya karşı 159 delegenin başkan onaylamasında iradesi yok.

Tek adaylı genel kurul sağlıklı olmaz diyerek içlerinden bir aday daha çıkaramayan futbol camiasına hayırlı olsun. Yeni sezon artık TFF üzerinden mağdur edebiyatına son verirler dedik ama ne gezer.

Böyle gitmez, bu sezon böyle bitmezlerle sezon bitti. İyisi ve kötüsüyle tescil edildi. Yeni sezon hazırlıkları başladı fakat futbolumuzda nedense devamlı eski sezonlara dönerek devam etmek alışkanlık olmuş. Geçmişin hatalarından ders çıkarmak yerine, gelecek için avantaj sağlamaya çalışma alışkanlığından futbol camiası vazgeçmezse sürekli geriye bakarak ileriye gitmemiz mümkün değil. Olağanüstü halde depremzede takımların ligden çekilmesi ile ilgili karar acele alınmış olabilir, yanlış da olabilir ama onu bu sezona taşımanın kime yararı var.

“Türkiye’de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor”, “Bizim fıtratımızda olmayan, başkalarının fıtratında olan şeyleri artık biz de yapacağız.” Bu tip demeçleri sezon başında dile getirmek futbolumuza ne yarar sağlayacak?

Sabit gelirleri sürekli azalan, TL ile kazanan dövizle harcayan futbol ulemaları enerjilerini sezonu tamamlama ve bütçeleri üzerine harcarlarsa daha iyi olur. Bu yıl batmaktan kurtulmak için aldıkları kredilerin artık sadece faiz değil anapara ödemeleri de var.