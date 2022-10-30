Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı’nın, hakem Ali Palabıyık’a, “Tamam git izle. Hep böyle yapıyorsunuz” sözleriyle ortaya koyduğu isyan Galatasaray camiasının duygularına tercüman olmuştu. Palabıyık skandalı sonrası Galatasaray sezon başından bu yana ilk defa Karagümrük maçında VAR uygulaması ile tanıştı. Ortada ciddi bir sorun var. Ama bu sorun Galatasaray’dan öte siyasete zarar veriyor. Hakemlerin hali, tavrı, TFF’nin olaylara karşı sergilediği duruş Galatasaray camiasının siyasete karşı tepkili hale gelmesine sebep olmaya başladı.

Sırasıyla TFF başkanları Nihat Özdemir’in, Burak Elmas’a, Mehmet Büyükekşi’nin ise Dursun Özbek’e, “İçeride bir grup var. Baş edemiyoruz” minvalindeki söylemleri aslında sorunun açık bir şekilde ifşası anlamına geliyor. Kim bu kişiler ya da gruplar? Niyetleri ne? Gereksiz şekilde kural, nizam ve liyakat çizgisinden uzaklaşıp futbolu dizayn etme sevdasında olanların Galatasaray ile siyaset arasında nasıl bir sorun oluşturduklarını görmeleri gerekiyor. Sanki birileri inatla Galatasaray camiasının sinir uçlarıyla oynuyor ve bunu yaparken siyasete durumu gereklilik gibi gösteriyorlar.

Atama yapacak kadar futbolun içinde olan siyaset günün sonunda tepkilerin hedefi haline gelecek. O zaman burada siyaset ya futboldan komple elini, ayağını çekmeli ya da futbolda yetki verdiklerinin niyetlerini en iyi şekilde sorgulamalı. Galatasaray ya da başka bir kulübün siyasetle karşı, karşıya kalacağı bir ortam oluşuyorsa, tedbir de alınmıyorsa bu futbol üstü bir durumdur. Ortada ciddi bir fitne var ve artık bu durumdan sadece Galatasaraylılar değil bütün futbol unsurları rahatsız. Arma sevdası ile yaşayan milyonların kalbinde hatalar, fitne ortamını oluşturmaya başladıysa bu duruma müdahale şarttır.