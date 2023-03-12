Fırtına’da ‘ak’ günler

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor’un yüzü bu sezon maalesef gülmüyor. Yönetim eksikliği ve yanlış kadro mühendisliği, kulübü adeta çöküş dönemine soktu. Ahmet Ağaoğlu gemiyi ilk terk eden oldu. Bu sezon av olan Abdullah Avcı da ardından gitti. Tabii ki bırakmasına ve çalışmamasına rağmen evinde dinlenerek bu sezonun sonuna kadar olan ücretlerini tıkır tıkır alacak olması da beni şaşırtmadı.

Başkan ve teknik direktörsüz kalan Trabzonspor’da sezon sonu daha büyük bir yaprak dökümü başlayacak. Ödemelerde sıkıntılar yaşanırken birçok oyuncu ayrılmanın planlarını yapıyor. Tabii ki verim alınamayan ve gönderilecek olanlar da çoğunlukta… Yeniden bir yapılanma olacak ve bizlere de sabırla beklemek düşecek. Tadı damağımızda kaldı ama olsun. Herhalde bir 38 yıl daha beklemeyiz diye düşünmek istiyorum.

Abdullah Avcı’nın ayrılmasından sonra Trabzonspor’u sezon sonuna kadar büyük bir ihtimalle Orhan Ak götürecek. Soyadı ‘Ak’ ama kendisi biraz karanlık. Bir terör örgütü ile ilişkisi olan ve örgütün sözde lideri ile boy boy fotoğrafları ortaya çıkan Orhan Ak’ın, Avcı’nın ekibinde olmasını en başından bu yana eleştirmiştik. Ama Avcı ısrarla arkasında durdu ve baş yardımcısı yaptı. Görevdeki yönetim ise Orhan Ak’a şimdi takımı tamamen emanet etti. Ne kadar etik ve ne kadar doğru olduğunun yorumunu sizlere bırakıyorum. Benim bu işlere fazla kafam basmıyor. Göreve devam ettiğine göre belki de tövbe ederek af bile dilemiştir, bilemiyoruz.