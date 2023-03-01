Fırtına öncesi sessizlik

Trabzonspor geçen sezon uzun yıllar sonra şampiyon olunca, ne güzel hasret bitti diyerek devamının da geleceğini sandık. Ama çok yanılmışız ve hayallerimiz adeta resmen suya düştü. Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı’yı göklere çıkartarak övgüler bile düzdük. Hakkıydı da. Pandemi ve çeşitli olumsuzluklara rağmen şampiyon olarak Trabzonspor tarihine bile geçmişti. Ama asıl iş bundan sonra başlayacaktı ve devamı gelmeliydi. Biz her sezon şampiyon olunsun demiyoruz ama en azından Trabzonspor’u hep zirvede görmek istiyoruz. İşte başkan ve yönetim olarak tüm transfer yetkisini teknik direktörünüze verirseniz olacağı da budur. Deyim yerinde ise, “İstediği gibi at oynatmak” buna denir. Önce takımın temel taşları ile oynayarak kendi istediği oyuncuları aldırdı. İstemediklerini de hiç gözlerinin bile yaşına bakmadan gönderdi.

Avcı hedeflerini daha da büyütmüştü ve kendi kurduğu yeni takımına sonuna kadar güveniyordu. Kendi tabiri ile, “Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi” diyordu. Ancak kapısından bile giremedi. Bırakın Trabzonspor’un kazanabileceği parayı itibar bile gitmişti. Ama kendisine dert etmedi ve sırada Avrupa Ligi vardı. O da olmadı. Ancak Avcı’nın hedefleri biter mi? Tabii ki bitmez. Konferans Ligi’ni layık gördüler. Ama anladık ki Avcı Avrupa’yı sevmiyor. Yani kısacası Avrupa’da rezil olduk. Avcı baktı ki işler kötüye gidiyor, “Ben bu takımı şampiyon yapmış hocayım. Bırakır giderim ha” diyerek blöf yapınca maalesef bazıları bu blöfü yediler. Ne diyelim afiyet olsun!

BU SEFER YEMEZLER!

Avcı şimdilik yerini garantiye almıştı ama Trabzonspor bu kez de Süper Lig’e havlu atıverdi. Ama Avcı bu, durur mu? Durmadı da… Bu kez de ‘Hedefimiz Türkiye Kupası’ dedi. Bir kez daha, ‘Bırakır giderim’ diyerek blöf yapacak mı bilemiyorum. Zaten yapsa bile bu sefer, “YEMEZLER” diye düşünüyorum. Başkan ve yönetimin bu kadar başarısızlığa rağmen sessiz kalmalarını ben, “Fırtına öncesi sessizliğe” bağlıyorum. Yakında Trabzonspor’da bir fırtına kopacak ve çok kişiyi götürecek gibi. Bu sıralar Trabzonspor’un havası hiç iyi değil.