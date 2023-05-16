Fırtına nereye koşuyor

Maziye bir bakıver” diye çok güzel bir şarkı vardır. Ben şöyle bir bakıyorum, gerçekten de neler neler bırakmışız. Trabzonspor’da tam 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından tam bir çöküş yaşanıyor. Bu çöküşün nedenini yemin ediyorum ne başkan ve yöneticiler, ne teknik heyetler ne de futbolcular yani kimse çözemiyor. Ligin ilk yarısında öyle veya böyle alınan puanları çıkartalım ve ligin ikinci yarısı itibarı ile hesaplayalım. Geldiğimiz nokta Trabzonspor küme düşme potasında. Tarihte şampiyon olup da bir sonraki sezon yerlerde sürünen bir takım daha yoktur herhalde. Takımı şampiyon yaptık diye övünenler şimdilerde dövünüyorlar mı acaba, hiç sanmıyorum. Bazıları köşelerine çekilmiş gibi görünüyor, bazıları ise pusuya yatmış A Milli Takımı bekliyor.

Yeni Başkan Ertuğrul Doğan ise yöneticiyken daha verimliydi galiba. Daha sağlıklı, iyi kararlar alınıyor ve uygulanıyordu. Başkan seçildi tamam, elini taşın altına koydu o da tamam ama bana göre şimdilerde çok büyük kumar oynuyor. Ağır hasar almış takımı her şeye yabancı olan Hırvat Bjelica’ya teslim etti. Sayenizde bu sezondan kimsenin bir beklentisi yok. Zaten futbolcular da sezon bitse de gitsek düşüncesindeler. Merak etmeyin çok giden olacak ve yeniden bir yapılanma yapılacak. Tabii ki Hırvat ağırlıklı bir kadro olacak. İpler yani tüm yetki Bjelica’da. Bu kadar borç ve ödeme dengesizliği varken böylesine bir macera benim pek aklıma yatmıyor. Bu ne kadar doğru veya Trabzonspor deneme tahtası mı göreceğiz. Dediğim gibi Trabzonspor bir yere koşuyor ama bu galiba uçurum olacak gibi gözüküyor.