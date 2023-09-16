Fırtına nereye koşuyor

TRABZONSPOR şampiyon olduktan sonra bir türlü kendine gelemedi. Tam 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından geçen sezon yaşanan büyük çöküş ve travmadan bir türlü kurtulamadı. Şampiyonlukta kendine göre büyük katkısı olan ve şu an ne hikmetse boşta olan Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’a verdiği zarar inanın daha büyük oldu. Yaptırdığı abuk sabuk transferler ve gönderdikleri ile geçen sezon Trabzonspor’un düştüğü durumda en büyük pay sahibi Avcı olmuştur. Şampiyonluğa oynamayı bırakın Avrupa Kupalarına bile katılamayan bir Trabzonspor’u içimiz yanarak izledik. Hemen değişiklikler yaşandı ve kurtarıcı olarak Nenad Bjelica’ya Trabzonspor emanet edildi. Geçen o kötü sezonun sonlarından itibaren ne olduğunu bir türlü anlayamadığımız kendi sistemini oturtmaya çalışıyor. Bu paralar nasıl ödenecek?

Daha çok kendi hemşehrileri başta olmak üzere yaptırdığı çoğu vizyonsuz transferlerle Trabzonspor’u şampiyonluğa oynatacağını sanıyor. Daha da acısı buna başta başkan ve yönetimi de inandırmış durumda.

Hele hele son günlerde yine yaptırdığı transferlerle camiaya güya umut ışığı olmaya çalışıyor. Kusura bakmayın ama Trabzonspor bu kadrosu ve bu anlayışı ile şampiyonluğa oynayamaz. İstanbul takımları ile rekabet bile edemez. Aklıma hemen “Trabzonspor nereye koşuyor” sorusu geliyor. Şu ana kadar tam 17 futbolcu transfer edilmiş. Yani yeniden bir takım kurulacak kadar oyuncu gelmiş. Yahu bir gün gelir adama sormazlar mı, “Bu değirmenin suyu nereden geliyor” diye.

Zaten borç batağının içindesiniz, bu milyon dolarlar nasıl ödenecek? Şunu anlayabilirim, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurarsınız ve riskleri de alırsınız. Ama bu da yok. Sonuç olarak, Trabzonspor evet bir yere doğru koşuyor ama bu yer uçurum olacak galiba. Ortada bir başarı yok ve zaten mevcut borçlar ödenemiyor. Çok merak ediyorum son dönemde bol keseden savrulan hem de dolar cinsinden paralar nasıl ödenecek?…