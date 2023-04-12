Fırtına emekli oldu

Milyonlarca kişi yıllardır EYT’nin çıkmasını bekliyordu. Yani emekli olmanın hayalini kuruyorlardı. Malum seçim öncesi yasa çıktı ve nihayet emekli olabildiler. Bir de hiç uğraşmadan ve beklemeden kendilerini emekliye ayıranlar oldu. Bunların en başında ise Trabzonspor geliyor. Bu sezon daha bitmeden, hiç çalışmadan, emek harcamadan ve kendilerine göre zahmetsiz bir şekilde emekli oluverdiler. Avrupa, Süper Lig ve derken Türkiye Kupası hedefleri üst üste bitiverdi. Emekli olmayı kafasına koyan eski başkan Ahmet Ağaoğlu ilk EYT dilekçesini veren oldu ve hemen kabul edildi. Ardından baktı ki yaşlanmış ve çalışamıyor Abdullah Avcı hemen emekli oluverdi. Avcı’nın geride bıraktığı enkazı kaldırabileceğini düşünen soyadı ‘Ak’ ama kendisi karanlık yardımcısı da erkenden emekli oluverdi. Zaten Trabzonspor’da bile kalması bile çok yanlıştı ama her halde, “Denize düşen yılana sarılır” misali oldular.

Ama esas tuhaf olan çoğu geçen sezonun şampiyon kadrosundan olan futbolcuların bu sezon kendilerini erkenden emekliye ayırmaları oldu. Aslında tatile çıkan futbolcular çoğunlukta. Çok yoruldular canlarım benim. Sizler de keyifle tatillerinizi yapın bakalım. Geçen sezon içerde dışarda kendilerini ayrılan tüm tribünleri dolduran taraftarlarda artık ya emekli oldular ya da tatile çıktılar. Dediğim gibi bu sezon fırtına maalesef erkenden emekli oldu ve kabus gibi bir sezonu geride bırakacak. Koskoca Trabzonspor daha yeni teknik direktörünü bile bulamadı. Öyle bir enkaz bırakıldı ki kimse bu enkazı kaldırmak için yanaşmıyor. Trabzonspor’un acil bir şekilde özüne dönmesi gerekiyor. Ne yani 38 yıl bekleyen taraftarlar üç-beş sene sabır ve destekle bekleyemez mi?…