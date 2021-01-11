First Lady Melania Trump’tan Kongre baskını açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskının ardından First Lady Melania Trump açıklama yaptı. Saldırıları kınayan Melania Trump, baskın karşısında “hayal kırıklığına uğradığını ve cesaretinin kırıldığını” ifade etti.

Melania Trump, “Kongre binasına yönelik saldırıyı kınıyorum. Şiddet asla kabul edilemez” dedi. ABD’lilere “Olaylara farklı açıdan bakın” çağrısında bulunan first lady, “Halka şiddeti durdurma çağrısında bulunuyorum. Asla bir kişinin teninin rengine dayalı varsayımlar yapmayın veya saldırganlık temeli olarak farklı siyasi ideolojiler kullanmayın” ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik suçlamalara da değinen Lady Melania, “Bu sadece ülkemizi ve vatandaşları iyileştirmekle ilgili. Kişisel kazanç için kullanılmamalı” dedi.

ABD Kongresi, 6 Ocak’ta Seçiciler Kurulu’nun Joe Biden’ın Başkanlık seçimine ilişkin kararı tescillemek üzere toplandığı sırada ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın önünde miting düzenlemişti. Yüzlerce kişi daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeriye girmişti. Trump, olayları bastırmak üzere Kongreye Ulusal Muhafızları görevlendirmişti. Polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)