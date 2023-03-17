Fırında çalıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir kişi, fırında birlikte çalıştıkları arkadaşını bıçakla öldürdü.

Dadaşköy Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi’ndeki bir fırında dün gece saatlerinde Bilal A. ile aynı yerde çalışan arkadaşı Muhammet Emin Seçer arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Seçer’i bıçakla ağır yaralayan Bilal A, olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Seçer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Bilal A, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olaydan bir gün önce uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal A’nın, bu nedenle kendisini iş yeri sahibine şikayet ettiği gerekçesiyle Seçer ile kavga ettiği öğrenildi.

(AA)