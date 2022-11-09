Fırıncılar Federasyonu’ndan ekmeğe zam açıklaması

İstanbul’da ekmeğin 7,5 TL’ye çıkacağına yönelik açıklamalarla ilgili konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Gerçek dışıdır. Aralık ayında ekmek 5 TL’nin üzerinde olmayacak” dedi.

İstanbul’da aralık ayı gelmeden ekmeğin 7,5 TL’ye çıkacağına yönelik açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Aralık ayında ekmek 5 TL’nin üzerinde olmayacak. Ocak ayında da kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatı ile karşı karşıya kalmayacağız” dedi.

‘GERÇEK DIŞIDIR’

Balcı, “Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır” diye konuştu. (DHA)