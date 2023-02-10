Fırıncılar deprem bölgesine 5 milyondan fazla ekmek yolladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, deprem bölgesindeki vatandaşların ekmek ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını belirterek, “Salı gününden bu yana yalnızca uçakla giden ekmek sayısı 5 milyonu bulmuştur.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki ekmek stoku ve fırınların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazartesi günü ikinci depremin ardından bölgedeki fırıncıların, fırınlarına girmekten korktuğunu aktaran Balcı, bunun üzerine pazartesi akşam saatlerinden itibaren tüm Türkiye’den bölgeye ekmek göndermeye başladıklarını anlattı.

Balcı, sabah Kocaeli’nden çıkan bir tırın ancak akşam Konya’ya ulaşabildiğinin altını çizerek, “Dolayısıyla salı günü ilgili bakanlıklarla irtibat kurarak kargo uçaklarını devreye aldık. Onlar da ekmeği normal poşetlerle değil, kutu içerisinde alabileceklerini söyleyince, İstanbul’da 1500 metrekare alanda ekmekleri kutulayarak salı günü yaklaşık 350-400 bin arasında ekmeği bölgeye ulaştırdık. Yalnızca kargo uçağıyla değil tarifeli uçağa da ekmek konmuş. Tüm vilayetlerden uçakla ve tırlarla ekmek gönderdik. Salı gününden bu yana yalnızca uçakla giden ekmek sayısı 5 milyonu bulmuştur.” diye konuştu.

Bir yandan da bölgedeki fırınları faaliyete geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Balcı, ilk etapta Malatya’daki 100 bin kapasiteli bir fırındaki arızayı gidererek, kullanıma açtıklarını bildirdi.

“Bölgede ciddi manada ekmek sıkıntısı yaşanmıyor”

Balcı, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta ise doğal gaz verilemediği için fırınların çalışamadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Gaziantep’teki fırınlar için kargo uçağıyla İzmir’den bir parça getirttik. Onlar da sanayi tüpüyle çalışmaya başladı. Salı gününden itibaren bölgede ciddi manada ekmek sıkıntısı yaşanmıyor. Şu anda Hatay’da fırınlarımız faaliyete geçmediği için buradaki desteğimizin devam etmesi gerekiyor. Burada fırın yıkımı da fazla. Uçakları ve Kilis ile Kayseri’den giden ekmekleri de Hatay’a yönlendireceğiz. Kara yolu, kargo ve tarifeli uçaklarla ekmek teminini sağladık diyebiliriz.”

“Ekmekle ilgili her konu yakından takip ediliyor”

Bireysel yardım talepleri kendilerine ulaştığında da bunları ilgili yerlere ilettiklerinin altını çizen Balcı, böylece maya ve un gibi ürünlerin tedarikini ivedilikle sağladıklarını anlattı.

Balcı, konunun yakından, koordinasyon içerisinde takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Ekmekle ilgili her konuyu yakından takip ediyoruz. Fırınlar çalışıyor mu, ekmek ihtiyacı ne durumda, fırıncıların neye ihtiyacı var gibi soruları yakından takip ederek çözüme kavuşturuyoruz. Bölgeye nereden ve ne şekilde, ne kadar ekmek gitti, bunların hepsini takip ediyoruz. Vatandaşların bireysel götürdüğü ekmekleri bilemeyiz ama tır olarak esnafımızın gönderdiği ekmek sayısını biliyoruz.”

“Pahalı ekmek satıyor” eleştirilerine maruz kalan fırıncı esnafının günlerdir 24 saat çalışarak, ücretsiz şekilde deprem bölgelerine ekmek ulaştırmaya gayret ettiğini aktaran Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tek bir vatandaşın ekmeksiz kalmaması için ne gerekirse yapmaya çalışıyoruz. Un sanayicileri, oradaki fırınlarımıza un göndermek istediğinde bu yardımı kabul etmedim. Çünkü esnaf o bölgede ekmeği üretiyor ama ücretsiz vermiyor, belli bir paraya satıyor. Ona ücretsiz un göndermek doğru değildir. O unları biz valiliklere yönlendiriyoruz. Onlar da ücretsiz dağıtacak yer varsa oraya gönderiyor. Mesela belediye fırınları muhtemelen ücret almayacak.”

(AA)