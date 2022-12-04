Fırına müşteri gibi geldi el çabukluğuyla dolandırdı

Avcılar’da el çabukluğu ile dolandıcılık kameraya yansıdı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir ekmek fırınına müşteri gibi gelen bir kişi, dilimlenmiş olarak kepekli ekmek siparişi verdi. Çalışan Seyran İmece, ekmeği makinede doğrarken, şüpheli parayı katlayarak avucunda sakladı. Çalışan ekmeği getirdiğinde ise, elindeki metal paraları uzatarak, para üstünü kağıt banknot olarak istediğini söyledi. Ekmeği ve 200 TL üstünü alan şüpheli fırından ayrıldı.

Çalışan Seyran İmece, o sırada bir başka müşteriyle daha ilgilendiği için kafasının karıştığını belirterek, “İçerisi kalabalıktı. Elinde 200 TL vardı, dilimlenmiş, kepek ekmeği istedi. Kepekli ekmeği keserken, başka bir müşteri de soru sorunca biraz da kafam karıştı. Ekmeği uzattım, ‘parayı verdiniz mi?’ diye sordum, ‘evet’ dedi. Bana bozuk para verdi. Bozuk paraları alıp paranın, üstünü verdim. O gittikten sonra şüphelendim. Kamerayı kontrol ettim. Elindeki 200 TL’yi cebine koyduğunu gördüm” dedi.

Polis şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)