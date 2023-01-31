Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
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Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Fırat Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

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Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
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