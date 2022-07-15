Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor
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Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim elemanı alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fırat Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor
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