Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı araçlı saldırı: 14 sivil öldü
Haberler Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı araçlı saldırı: 14 sivil öldü

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerce El Bab kent merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 14 sivilin öldüğünü, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattı. Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı” denildi.

 

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı araçlı saldırı: 14 sivil öldü
Gündem