Fırat Kalkanı bölgesinde bir polis şehit oldu
Haberler Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde bir polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 02.07.2023 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16.08.2023 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim” denildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Fenerbahçe, Omar Fayed ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Omar Fayed ile sözleşme imzaladı

Eminönü’nde halk otobüsü denize düştü

Eminönü’nde halk otobüsü denize düştü

Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 330 liradan alındı

Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 330 liradan alındı

Fırat Kalkanı bölgesinde bir polis şehit oldu
Gündem