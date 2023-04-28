Firari PKK’lı, MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol , Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucu firari terörist Akyol ‘un bulunduğu ülkeden Avrupa’ya kaçma arayışında olduğu tespit edildi.

MİT, düzenlediği operasyonla terörist Akyol ‘u yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Emniyet güçlerine teslim edilen Akyol hakkında “Silahlı terör örgütlerine silah sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.