Firari FETÖ hükümlüsü ihraç komiser, operasyonla yakalandı

Adana’da FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan, meslekten ihraç komiser Ahmet Emre Paksoy (36), saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen Paksoy, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç komiser Ahmet Emre Paksoyun yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Çukurova ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Paksoy yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Paksoyun, sohbet toplantılarına katıldığı ve lise öğrenimini de örgütün özel okulunda gördüğü belirtildi. Örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen Paksoyun, Şanlıurfanın Birecik ilçesindeki bir polis merkezi amirliği görevindeyken; 2016 yılında ihraç edildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Emre Paksoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

(DHA)