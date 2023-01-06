Firari eski emniyet müdürü polis denetiminde yakalandı 

Güngören’de denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri kişiye yaptıkları kimlik kontrolünde, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu anlaşıldı. Gözaltına alınan Ertekin tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören Mehmet Nesin Özmen Mahallesinde rutin denetim yaptıkları sırada, bir kişinin tedirgin hallerinden şüphelendi. Şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapan polis, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu tespit etti.

Hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertekin, ekiplerce gözaltına alındı. Ertekin işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. (DHA)