Filyos Çayı’nda kadın cesedi bulundu
Haberler Gündem

Filyos Çayı’nda kadın cesedi bulundu

Karabük’te çayda kadın cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı’nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 25 yaşlarındaki yabancı uyruklu bir kadına ait cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısı

14 yaşındaki çocuğu darp iddiasında beş polis için karar

14 yaşındaki çocuğu darp iddiasında beş polis için karar

10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu

10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu

Filyos Çayı’nda kadın cesedi bulundu
Gündem