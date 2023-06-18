Filenin Sultanları zaferle kapattı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yendi. Filenin Sultanları ligde ikinci sırada yer alıyor.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi’nin ikinci hafta dördüncü ve son maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Türkiye A Milli Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup etti.

Hong Kong’daki ikinci hafta mücadelesine 3-0’lık Hollanda galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmasında Polonya’ya 3-0 mağlup oldu. Üçüncü maçında Kanada’yı 3-0, dördüncü karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti’ni ise 3-1 yenen milli takımın ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ HAFTA TAYLAND’DA

Filenin Sultanları, ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta mücadele edecek. Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz’da ABD’nin Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018’de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021’de ise üçüncülük elde etti.

Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi üçüncü haftasındaki maç programı şu şekilde:

28 Haziran:

Japonya-Türkiye

29 Haziran:

Tayland-Türkiye

30 Haziran:

Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

Hırvatistan-Türkiye

Salon: Hong Kong Coliseum

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, Sthefany Gonzalez, Gaila Gonzalez, Elizabeth Martinez, Jineiry Martinez, Marte, (Castillo, Rodrigues, Cruz, Caro)

Türkiye: Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, (Simge Aköz, Ayça Aykaç, Saliha Şahin, Cansu Özbay)

Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 20-25

Süre: 103 dakika (24, 23, 29, 27)

(AA)