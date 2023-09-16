Filenin Sultanları, Olimpiyat elemelerine hızlı başladı
Haberler Spor

Filenin Sultanları, Olimpiyat elemelerine hızlı başladı

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’ne galibiyetle başladı.

B Grubu’nda mücadele eden dünya 1 numarası Filenin Sultanları, ilk maçında Porto Riko’yu 3-0 (25-19, 25-16, 25-14) mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 07.00’de Bulgaristan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerde ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile mücadele ediyor.

(DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Süper Lig’de yeni transferlerin yaş ortalaması: 26,4

Süper Lig’de yeni transferlerin yaş ortalaması: 26,4

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in sözleşmesini uzattı

Ziraat Türkiye Kupası’nda ön eleme turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda ön eleme turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu

Filenin Sultanları, Olimpiyat elemelerine hızlı başladı
Spor