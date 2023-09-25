Filenin Sultanları ilklerin yılı 2023’te üç kupa kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilklerin yaşandığı 2023 yılında katıldığı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde şampiyon oldu.

“Filenin Sultanları”, Japonya’da oynanan sezonun son organizasyonu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu’nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru’yla mücadele etti.

Porto Riko’yu 3-0, Bulgaristan’ı 3-0, Peru’yu 3-1, Arjantin’i 3-1, Brezilya’yı 3-0, Japonya’yı 3-1 ve Belçika’yı 3-0 yenerek yedide yedi yapan milli takım, organizasyonu ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

Milli takım, FIVB Milletler Ligi (6), CEV Avrupa Şampiyonası (9) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu’nda (7) oynadığı 22 maçı da kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, elemelerde maç kaybetmeyen tek takım oldu. Milli takım, aynı zamanda Dünya Kupası adıyla oynanan olimpiyat elemelerini şampiyon olarak tamamladı.

Dünya sıralamasında ilk defa “bir” numara

Filenin Sultanları, sezonun ilk organizasyonu FIVB Milletler Ligi’nde mücadele etti.

Antalya’da oynanan ligin ilk haftasında Güney Kore’yi 3-0, Sırbistan’ı 3-1, İtalya’yı 3-0 yendi, ABD’ye 3-2 yenilen milliler, Hong Kong’daki ikinci hafta mücadelesinde Hollanda’yı 3-0, Kanada’yı 3-0 ve Dominik Cumhuriyeti’ni ise 3-1 yendi, Polonya’ya 3-0 mağlup oldu.

Bangkok’taki ligin üçüncü haftasının ilk maçında Japonya’ya 3-2 yenilen milli takım, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan’ı 3-0 yenerek ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde yapılacak FIVB Milletler Ligi’nin finaline kalmayı başardı.

Çeyrek finalde İtalya’yı 3-0, yarı finalde ABD’yi 3-1 ve finalde karşılaştığı Çin’i 3-1 yenen “Filenin Sultanları”, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi’nde altın madalya kazandı.

Türk voleybol tarihinin ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösteren milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde Japonya’yı yenmesiyle dünya sıralamasında Mayıs 2024’e kadar zirvede yer almayı garantiledi.

Tarihinde ilk kez Avrupa’nın “zirvesi”nde

“Filenin Sultanları” yılın ikinci organizasyonu 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Almanya’da oynadığı C Grubu’nda sırasıyla İsveç’i 3-0, Azerbaycan’ı 3-0, Çekya’yı 3-1, Yunanistan’ı 3-0 ve Almanya’yı 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran “Filenin Sultanları”, bu turda ise ev sahibi Belçika’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya’yı da set vermeden mağlup eden ve 7’de 7 yapan milli takım, yarı finalde İtalya’ya rakip oldu.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya’yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8’de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan ile finalde karşılaştı.

Rakibini 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Santarelli ilkleri “Filenin Sultanları”yla yaşadı

27 Aralık 2022’de A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başına geçtiği duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Antalya’da düzenlenen FIVB Milletler Ligi’nde ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla milli takımın başında ilk müsabakasına çıktı.

FIVB Milletler Ligi’nde 12 maçta 9 galibiyet elde eden Santarelli, bu organizasyonda kariyerinde ilk kez altın madalya kazandı.

Filenin Sultanları’nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olan Santarelli, daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

Milli takım Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet elde etti. Santarelli, FIVB Milletler Ligi’nin grup aşamasında yenildiği ABD, Polonya ve Japonya’yı da diğer organizasyonda yenerek rövanşı almış oldu. (AA)