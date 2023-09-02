Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Final karşılaşmasında İtalya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlıların rakibi, Hollanda’yı deviren Sırbistan oldu. Maç 3 Eylül Pazar günü (yarın) 20.30’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanacak.

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın yarı finalinde İtalya ile karşılaştı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan mücadeleye Egonu’nun etkili performansıyla başlayan İtalya, ilk seti 25-18 kazandı. Ay-yıldızlılar ise Ebrar Karakurt’un devreye girdiği ikinci seti 25-23 önde bitirerek durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette serviste ve blokta etkili olan İtalya, 25-15 ile 2-1 öne geçti. Dördüncü seti A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın sayılarıyla 25-22 kazanarak maça tutundu. Final setinde ise üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, seti 16-5 kazandı ve skoru 3-2’ye getirerek finale yükseldi.

FİNAL MAÇI SIRBİSTAN’LA YARIN OYNANACAK

Ay-yıldızlıların rakibi, Hollanda’yı deviren Sırbistan oldu. Maç yarın 20.30’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI, 14 MAÇTIR KAZANIYOR

Millletler Ligi’ndeki son 6 maçını kazanan ve Avrupa Şampiyonası’nda da 8’de 8 ile finale çıkan Filenin Sultanları, son 14 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-yıldızlılar, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

(DHA)