Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’na mağlubiyetle başladı
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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’na mağlubiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nın B Grubu ilk maçında Tayland’a 3-2 yenildi.

Hollanda’nın Arnhem kentinde oynanan müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan milliler, son sayısına kadar oldukça çekişmeli geçen ikinci seti 31-29 kaybetti.

Üçüncü seti etkili oyunuyla 25-22 kazanarak 2-1 öne geçen milli takım, dördüncü ve final setinde istediği oyunu sahaya yansıtamayarak müsabakayı 3-2 kaybetti.

Milliler, B Grubu’ndaki ikinci maçında 27 Eylül’de Güney Kore ile karşılaşacak. (AA)

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