‘Filenin Sultanları’ çeyrek finalde
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‘Filenin Sultanları’ çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyonda Almanya’da C Grubu’nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran “Filenin Sultanları”, A Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika’yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada milliler 6’da 6 yaptı.

“Filenin Sultanları”, çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya’nın Floransa şehri ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

(AA)

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