Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, temmuz ayında gerçekleştirilen Milletler Ligi’ndeki dünya şampiyonluğunun ardından 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda da Avrupa şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Türkiye, final maçında Sırbistan’la Brüksel’deki Palais 12 Salonu’nda, bugün saat 21.00’de karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Sırbistan’ı setlerde 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

İlk seti 27-25 Sırbistan önde tamamladı. Türkiye, ikinci seti 25-21 kazanırken, üçüncü set 25-22 ile Sırbistan’ın oldu. Dördüncü seti de 25-22 Türkiye alırken, son sette Türkiye 15-13 skor yaparak Sırbistan’ı 3-2 mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

İtalya 2021’deki son turnuvada Sırbistan’ı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Türkiye son turnuvada Hollanda’yı 3-0 yenmiş ve üçüncü olmuştu. (ANKA)