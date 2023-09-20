Filenin Sultanları, Arjantin’i yenerek 4’te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin’i 3-1 yenerek 4’te 4 yaptı. Milliler bu skorla üst üste 19’uncu galibiyetine ulaştı.

Japonya’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin ile karşılaşan Filenin Sultanları, parkeden 3-1 galip ayrıldı. Elemelerdeki dördüncü maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, grupta liderliğini sürdürdü. Milliler elemelerde sırasıyla Porto Riko ve Bulgaristan’ı 3-0, Peru ve Arjantin’i ise 3 – 1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ÜST ÜSTE 19’UNCU GALİBİYET

Filenin Sultanları, Arjantin zaferiyle birlikte üst üste 19’uncu galibiyetini aldı. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Arjantin’i de 3-1’le geçerek yenilmezlik serisini 19’a çıkardı.

Karşılaşma sonrası konuşan Cansu Özbay, “Bugün takım olarak çok iyi oynadık. İkinci sette biraz düşüş yaşadık 3’üncü ve 4’üncü sette toparlanıp galibiyete uzandık” dedi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçını bir günlük aranın ardından 22 Eylül Cuma günü TSİ 10.00’da Brezilya ile oynayacak.

Olimpiyat Elemelerinde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak ve ev sahibi Fransa ile birlikte olimpiyatlara katılan 7 takım belli olmuş olacak. Geriye kalan 5 kota için ise 2024 Milletler Liginde oynanacak ilk üç haftanın ardından oluşan dünya sıralamasında kıtalarından olimpiyat kotası almamış en iyi 5 ülke, Paris 2024 kotasını alacak.

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (SUI), Agnieszka Michlic (POL)

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)

ARJANTİN: Nizetich, Farriol, Cugno, Simian, Rodriguez, Mayer, Rizzo (L), Pelozo (L) (Graff, Mercado, Salinas, Vera)

SETLER: 25-16, 22-25, 25-15, 25-15

SÜRE: 1 saat 42 dakika

(DHA)