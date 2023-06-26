Filenin Efeleri, Altın Ligi’nde şampiyon oldu!
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Filenin Efeleri, Altın Ligi’nde şampiyon oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalinde final maçında Ukrayna’yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

2019 ve 2021nin ardından Avrupa Altın Liginde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katarda düzenlenecek FIVB Challenger Kupasına katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupasında şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Hırvatistan’ın Zadar kentinde oynanan karşılaşmayı; T.C. Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

SALON: SC Visnjik Dvorana Kresimir Cosic

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)

UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)

SETLER: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6

SÜRE: 146 dakika (24′,29′,36′,43′,14′)

(DHA)

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