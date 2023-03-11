File derbisinde zafer Fenerbahçe’nin
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File derbisinde zafer Fenerbahçe’nin

Misli.com Sultanlar Ligi 19uncu haftasında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDİ Sigorta karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Salonunda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı.

Maçın en skorer isimleri Fenerbahçe Opette 17şer sayıyla Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet puanını 45e yükseltirken, Galatasaray HDİ Sigorta ise 39 puanda kaldı.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylın Nazire Turnaoğlu

FENERBAHÇE OPET: Melissa Vargas, Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L),

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Mina Popovic, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu (L), Anthi Vasilantonaki, Gamze Kılıç, Logan Egglestone

SETLER: 25-11, 25-13, 25-17

SÜRE: 65 dakika (21, 22, 22)

(DHA)

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