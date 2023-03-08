Fıkradaki Kaynana: Uçum mu?..

İki kadın arkadaş yıllar sonra karşılaştılar…

Hâl hatır sorma faslından sonra kadınlardan biri sordu:

“Senin çok sevimli ve akıllı bir oğlun vardı, ne yapıyo?..”.

Sorunun muhatabı derin bir iç çekişten sonra:

“Sorma kardeş sorma” dedi ve devam etti: “Yandı evlâdım yandı… Öyle bir kıza düştü ki; cadı… Oğlum sabah erkenden kalkıp kahvaltısını hazırlıyo, sofrayı toplayıp bulaşıkları makineye koyuyo, akşam eve gelince aceleyle yemek yapıyo, sofrayı kuruyo, sofrayı topluyo, bulaşıkları yıkıyo, yatağı hazırlıyo…”.

Arkadaşı darlanmış bir ses tonuyla:

“Bu arada gelinin ne yapıyo?..”.

“Ne yapacak şekerim; öğleye doğru evden çıkıyo, arkadaşlarıyla buluşuyo, o kafe senin bu mağaza benim gezip duruyo…”.

İlk sorunun sahibinin o anda aklına gelmiş gibi:

“Bir de güzeller güzeli kızın vardı… O ne yapıyo peki…”

Erkek çocuğunun karısından şikâyet eden kaynana başladı anlatmaya:

“Ay bi şanslı çıktı bi şanslı çıktı” deyip devam etti: “Çok iyi bir damadım var… Sabah erkenden kalkıp kızımın kahvaltısını hazırlıyo, sofrayı toplayıp bulaşıkları makineye koyuyo, akşam eve gelince kızımı alıp restorana götürüyo. Eve döndüklerinde yatağı hazırlıyo… Yani kardeş; damadımdan çok memnunum…”.

Güldü arkadaşı…

“Bütün gün kızın ne yapıyo peki?..”

Damadından memnun olan kaynana sağ eliyle havayı dövdü:

“Ne yapacak şekerim?.. Öğleye doğru evden çıkıyo, arkadaşlarıyla buluşuyo, o kafe senin bu mağaza benim gezip duruyo, hayatını yaşıyo yani…”.

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Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum demiş ki:

“Anayasaya göre bir kişi hem CB yardımcısı hem Belediye Başkanı olamaz. Bu Anayasanın açık ihlalidir…”.

★

Ne dersiniz?..

Oğlu gelinine hizmet edince:

“Yandı evlâdım…”.

Damadı kızına aynı hizmeti verince:

“Şanslı kızım…” diyen kaynana gibi:

Değil mi?..

Güvenin

Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesiyle…

Kılıçdaroğlu’nun eli kolu falan bağlanmıyor…

★

İcracı ve yetkili iki cumhurbaşkanı yardımcısı önerisi de İYİ Parti’nin (Hele beşli çetenin hiç) değil:

Selçuk Özdağ’ın projesidir…

Ve doğrudur…

★

Uyuyan şoförü uyandırmak…

Uçuruma yuvarlanmak üzere olan otobüsü:

Doğru yolda sürmek için önerilmiştir…

★

Enseyi karartmayın…

Her şey çok güzel olacak…

Kemal Bey’e güvenin…

Bencil neoliberalizm

Değerli Millet İttifakı önderleri…

Yüzyılın birinci çeyreği biterken…

İktidar partilerinin geleneksel siyasetçileri…

Can çekişen ilkel kapitalizmi:

Korumaya çalışıyor…

★

Çünkü…

Amaçları bireyin refahı ve özgürlüğü değil…

Hedeflerinde…

Milli serveti büyütüp…

Adil bir şekilde paylaşmak yok…

Kişisel servetlerini büyütüp…

Kendi kendilerine lüpletmek var…

★

Bu köhne zihniyetin ekonomiyi büyütmesi…

Refah düzeyini yükseltmiyor…

Gelir dağılımındaki bozulmayı…

Hoşnutsuzluğu arttırıyor…

★

Köhnemiş…

Tıkanmış…

İlkel kapitalizmi ancak:

Özgürleştirerek…

Ve…

Sosyalist felsefeyle destekleyerek:

Evcilleştirebilirsiniz…

★

Bunun için…

Devlet-Piyasalar ve Bireyler (Sivil toplum) arasında…

Yeni bir toplumsal sözleşme imzalamanız şart…

★

Canlarım…

Kavgam kapitalizmle değil…

Kavgam:

Özgürleştirilmemiş…

Devlet tarafından denetlenmek yerine…

Devlet müdahaleleriyle örselenmiş ilkel kapitalizmle…

Küreselleşmenin nimetlerini, külfete dönüştüren:

Bencil neoliberalizmle…

Yaramıyormuş

İş yerine erken giden Japonlar, arabalarını uzağa park ediyorlar…

Böylece…

İşe başlamak için zamanları olduğundan dolayı…

Yürüme imkânı oluyor…

Haliyle…

Spor yapmış da oluyorlar…

★

Ama daha önemlisi…

İşe geç kalanlara…

İş yerinin yakınında park yeri bırakmış…

Böylece onların hem telaştan kurtulmalarını…

Hem de bir an önce:

İşlerinin başında olmalarını sağlıyor…

★

Demek ki neymiş?..

Bir dinin mensubu olmak.

Dinsiz Japonlardan daha ahlâklı olmaya:

Yaramıyormuş…

Günün ayıbı

Devlet Bahçeli dedi ki:

“Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye spor kulübü de yoktur;

Bursaspor taraftarlarını milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum…”.

★

Devlet Bey…

Kendi yurttaşlarını öldürmek için saldırmak:

“Milli duruş” ise…

Böylesi bir milli duruşu:

“Nefret suçu” sayarım…

Az kaldı…

Otobüsün şoförü uyuyorsa…

Ve…

Yolcuların hayatları tehlikedeyse…

Şoförü uyaracaksınız…

★

Bunu…

“Şoför Bey lütfen uyanır mısınız, hepimizi öldüreceksiniz” diye nazik bir şekilde yapamazsınız…

★

O halde…

Yüksek sesle…

Ve hatta…

Şoförün yanına gidip…

Omuzlarından sarsacaksınız…

★

Kendi adıma konuşuyorum…

Meral Akşener’in yaptığı siyasî hatayı eleştirirken…

Kantarın topuzunu kaçırmış olabilirim…

Ama…

Eminim işe yaradı…

Aksi halde hep birlikte…

Uçurumu boylamak üzereydik…

Özür dilenmiştir

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda CHP Genel Başkanı…

Ve…

İşte bu CHP Genel Başkanı’nın adaylığı…

Saadet Partisi genel merkez binası önünde açıklandı…

Muhteşem bir uzlaşma…

★

Ey CHP’li klasik seçmenler!..

Sizler de lütfen:

Partinizin zenginliği olan milletvekil-leriniz:

Sezgin Tanrıkulu…

Mehmet Bekaroğlu…

Ve…

Cihangir İslâm’la kavgayı bırakın…

★

Mehmet Bekaroğlu…

Ve…

Cihangir İslâm’la gelince…

CHP’de siyaset yapmak…

Atatürk ilke ve inkılâplarını kabul etmek…

Varsa geçmişte…

Yaptıkları saygısızlıklardan dolayı:

Özür dilemek değil mi?..

Tercih

İktisatta kural:

“Ehemini mühimine tercih etmektir…”.

★

Millet İttifakı’nın dağılmaması…

CB adayının Kılıçdaroğlu olması:

Ehemdi…

★

Mühim ise…

Son dört gündür yaşananlardan kimin sorumlu olduğunun:

Tartışılmasıdır…

Millet İttifakı gibi…

20 yıllık beceriksiz iktidardan illallah getirenler de:

Ehemi mühime tercih etmelidir…

Kabullenilmeli

Kemal Bey:

İlk turda HDP’li seçmenin oyunu alır…

Orada sorun yok…

Asıl sorun İYİ Parti ilk turda…

Seçmenini:

HDP ile aynı adaya oy vermeye ikna eder mi?..

Bu sorunun bendeki cevabı:

Etmeli…

★

Çünkü canlarım…

Terörden bir an önce ve kalıcı olarak kurtulmak istiyorsak…

“İyi saatte olsunlar” siyasetten elini eteğini çekmeli…

Terörün:

Parlamentoda…

Ve…

HDP’nin de katılımıyla bitirilebileceği:

Kabullenilmeli…

Ruhu gelse

Kriz kâhiniymiş…

“Doktor Kıyamet” olarak biliniyormuş…

Tanıdınız mı?..

Ünlü ekonomist:

Nouriel Roubini’den söz ediyorum…

★

Yüksek enflasyon seviyelerinin kalıcı olabileceğini…

Ve…

Merkez bankalarının hamleleri nedeniyle…

Küresel ekonominin:

“Sert iniş” riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtmiş…

★

Ey Keynes neredesin!..

Kendin gelemezsin biliyorum…

Ama…

Tanrı insanları seviyorsa…

Senin ruhunu bari göndersin…