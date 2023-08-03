Fikir ayrılıkları cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Birçok evlilikte fikir ayrılıkları, kavgalar ve dargınlıklar olur. Bu bir yere kadar olağan ve beklenen bir durumdur. Ancak bazı hassas konulardaki fikir ayrılıkları öyle ciddi boyutlara ulaşır ki durum yatakları ayırma noktasına kadar gelebilir.

ARAMIZDAKİ SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİZ?

SORU: 12 yıldır evli bir kadınım, eşimle birçok konuda fikir ayrılığı yaşıyoruz. Son aylarda politik konularda da çok fazla tartışmaya başladık ve bu tartışmalar yatakları ayırmaya kadar gitti. Böyle giderse tümden aramız açılacak. Bana ne önerirsiniz? E.B./ İstanbul

CEVAP: Evli çiftler arasında fikir ayrılıkları, zaman zaman kavgalar olur. Bu bir yere kadar normal bir durumdur. Ancak bazı hassas konularda eşlerin fikir ayrılığı ciddi problemlere neden olabilir. Bu konulardaki tartışmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Çünkü birbirini ikna etmek, ortak karara varmak neredeyse imkansızdır, tartışmak sadece daha fazla öfkelenmeye ve eşten uzaklaşmaya neden olur. Fikirsel ayrılıklar duygusal uzaklaşamaya, duygusal uzaklaşma, fiziksel uzaklaşmaya, o da cinsel isteksizliğe, devamında cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir. Eşler birbirlerinin görüşlerine saygılı olmalı, ikna etmeye ya da değiştirmeye çalışmamalı, ortak payda da buluştukları konuları merkeze almalıdır. Duygusal yakınlık ve çatışmasız bir ortam cinsel hayatın yeniden düzene girmesini sağlayacaktır.

EŞİMLE YAKINLAŞMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

SORU: 3 yıldır evli bir kadınım. Eşimin bedeninde büyük sedef yaraları ve sivilceler var. Bunu bana evlenmeden önce söylemedi, dolayısıyla kendimi kandırılmış hissediyorum. Eşim durumu düzeltmek için elinden geleni yapıyor ama kendimi ne kadar zorlasam da cinsel istek duymuyorum, ne yapabilirim? Ö.D./ İstanbul

CEVAP: Evlilik duygusal ve fiziksel yakınlığı içeren çok özel bir ilişki türüdür. Söz konusu fiziksel yakınlık ve ten uyumu olunca fiziksel görüntü, ten kokusu, beden hijyeni, kronik hastalıklar önem kazanır. Geleneksel evliliklerde çoğu zaman eşler birbirini fazla tanımadan evlenir, cinsel isteği olumsuz etkileyen sürpriz bir durum ortaya çıktığında çoğu zaman geri dönülmez bir sürece girilmiş olur. Buradan evlenecek kişilerin evlenmeden önce cinsel birliktelik yaşaması gerekir anlamı çıkartılmamalıdır. Burada anlatılmak istenen evlilik gibi önemli bir karar verirken dürüstlük ve samimiyetin önemi, bilinmesi gereken ne varsa önceden söylenmesi gerektiğidir. Böylece evlenecek kişiler kararlarını bilerek ve isteyerek verdikleri için sonradan hayal kırıklığı yaşamazlar. Eşlerden birinde partnerin cinsel isteğini azaltacak fiziksel bir kusur ya da kronik bir hastalık olduğunda öncelikle bunun tedavisi araştırılmalı, tedavisi yoksa çift ilişkilerinin geleceğine birlikte konuşarak karar vermeli, gerekiyorsa bir uzmandan destek alınmalıdır.