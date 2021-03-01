Fezlekeler Gelince CHP Ne Yapacak?

Bir fezleke furyası başladı gene…

Tıpkı 2016’daki gibi. Savcılıklarda bekleyen, Adalet Bakanlığı’nın köşesinde bucağında duran ne kadar fezleke varsa hepsi meclise yollandı.

Toplam 1355 fezleke sırasını bekliyor.

Bunun tam 955’i HDP’liler için…

Ancak görünen o ki HDP’li vekillerin fezlekeleri en öne alınacak.

Önce Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülecek, sonra meclis genel kuruluna inecek.

Ve yine görünen o ki bütün bu trafik çok kısa sürede bitecek.

Peki 33 vekilin dokunulmazlık oylaması genel kurula geldiğinde ne olacak?

Kim ne oy kullanacak?

★★★

Ak parti ve MHP oyunu açık etti zaten. Onlar evet verecek.

İyi Parti ise bir süre sessizliğini koruduktan sonra evet vereceklerini açıkladı.

İyi ama İyi Parti…?

Daha fezlekelerin içeriğini bile okumadınız…

Neyle suçlanıyor vekiller bunu bile bilmiyorsunuz?

Bu acele niye…

Önce gelsin dosyalar…

Bir bakın ona göre karar verin olmaz mı?

★★★

Chp hayır oyu verecek!

Dün CHP çevrelerinde şöyle bir gezindim.

Sordum soruşturdum.

Önceki günkü PM’de bu konu gündeme gelmemiş.

Zaten gelse bile önce fezlekelerin içeriğine bakacaklarmış.

Amma velakin…

Ben şimdiden not düşeyim.

CHP 2016’daki tuzağa düşmeyecek… O günkü gibi dokunulmazlıklar kalksın diye iki elini birden havaya kaldırmayacak.

Onun neye mal olduğunu Enis Berberoğlu’nda yaşadılar.

Bir daha yaşamak istemiyorlar.

Zaten fezlekeler içinde 5’i de kendi milletvekilleri için düzenlenmiş.

Engin Özkoç, Seyit Torun, Özgür Özel, Abdüllatif Şener ve Ulaş Karasu…

Tabi Kemal Bey’i de atlamayalım. Kılıçdaroğlu’nun da fezlekesi var.

★★★

CHP grup kararı almayacak.

Anayasa böylesi oylamalarda grup kararı almaya engel.

Ama parti olarak tavırlarını belli edecekler ve hayır oyu verecekler.

İçlerinden birkaç evet oyu çıkar mı?

Kulislerden aldığım koku…

Özellikle HDP’liler oylanırken CHP sıralarından 3-5 evet çıkabileceği yönünde.

Ama o kadar…

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Yani CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına HAYIR oyu verecek…

★★★

Peki bu nasıl sonuç doğuracak?

CHP ‘Hayır’ oyu verecek vermesine ama…

Bu HDP’li vekilleri kurtarmaya yetmez.

Dokunulmazlıkları kalkar.

HDP’li vekiller hakim karşısına çıkar.

Ama gönlü buruk HDP seçmeni bu tavrından ötürü CHP’yi unutmaz.

Bir yere yazar.

★★★

Hele bir de HDP kapatılırsa…

İlk seçimde oylar oluk oluk hangi partiye akar?

Tahmin etmek zor değil…

★★★

Siyaset yapıcılar elbet bunu da hesaplamışlardır.

CHP’de yeni istifalar gelir mi?

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etti. Sancar en son kapalı grup toplantısında istifasının sinyalini vermişti. Teoman Sancar’ın, Muharrem İnce’nin kuracağı Memleket Partisi’ne gitmesi bekleniyor. Ayrıca yakın zaman içerisinde bir kaç istifanın daha olabileceği konuşuluyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinden bir milletvekilinin istifasına kesin gözüyle bakılıyor.

Lütfen Lütfü Elvan!

Esnaf kan ağlıyor… Dükkanlar kapalı… Hafta sonu yasağı sürüyor.

Bugün vergi / SGK yapılandırmasının son günü… Yapmayın etmeyin… Erteleyin şunu makul bir süre daha… Esnaf daha dükkanını açıp tozunu alamadı, nasıl vergi ödeyecek?

Elinizi vicdanınıza koyun.

Lütfen sayın bakan…

Lütfen Lütfü Elvan!

Bir Metin Özkan Portresi

Yolda kaç kişi önümü çevirse aynı şeyi soruyor.

Gürkan Bey, Metin Özkan’la niye programa çıkıyorsun?

Gürkan Bey, Metin Özkan’a şöyle esaslı bir cevap yapıştırsana…

★★★

Metin Özkan aşağı Metin Özkan yukarı…

★★★

Evet…

Ben de…

Metin Özkan’ın

O bitirim laflarını dinleyince sinir oluyorum.

İmalı göndermelerini işitince sinirden dudaklarımı kemiriyorum.

Avaz avaz bağırışlarından irrite oluyorum.

Hele hele…

Demokrasiyi hiçe sayan hoyrat hüküm cümlelerini dinledikçe tansiyonum çıkıyor.

Her lafına CHP diye başlamasına ifrit oluyorum.

Ama aynı Metin Özkan…

Birden ve aniden…

“Mustafa Kemal Atatürk’e laf söyleyenin alnının çakına vururum arkadaş,

Atatürk’e laf edecek çakalı, tükmüğümde boğarım arkadaş” demiyor mu?

★★★

Yüreğimin yağları eriyor.

Önceki sözlerini unutuyorum.

İçin için gülümsüyorum.