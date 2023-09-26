FETÖ’ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 20 gözaltı

Ankara’da 2011- 2013 yılları arasındaki sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılması ile ilgili yürütülen soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, 2011-2013 yılları arasında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sorularının usulsüz şekilde alınarak FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılması ile ilgili soruşturma yürütüldü.

Haklarında çeşitli delil ve beyanlar bulunan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

(DHA)