FETÖ’nün emniyet sorumlusu Özdil’in avukatına 15 yıl hapis istendi

FETÖ’nün talimatıyla Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdığı tespit edilen ve örgütün firari sözde emniyet sorumlusu “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil’in avukatı olan Orhan Karakuş’un “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dava açılan tutuklu sanık Orhan Karakuş’un yargılanmasına devam edildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya Karakuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Cumhuriyet savcısı, bugünkü celsede esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Yargılama sürecinde Karakuş’un FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığını belirten savcı, Karakuş’un ByLock kullanıcısı olduğunun, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığının tespit edildiğini kaydetti. Karakuş’un “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı mütalaasının ardından söz verilen Karakuş, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre talebinde bulunduğunu söyledi. Savcının “tutukluluk halinin devamı” talebine ilişkin konuşan Karakuş, “Benim hiçbir şekilde kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Karakuş’un avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)