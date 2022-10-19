FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) birimleri tarafından yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 626’ya yükseldi, iki şüphelinin saklandıkları gizli bölmelerde yakalandıkları anlar kameralara yansıdı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 704 şüphelinin yakalanması amacıyla dün 59 ilde başlatılan operasyon sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 626’ya yükseldi. Çalışmalarda çoğunluğu doktor ve öğretmenlerden oluşan 16 aktif kamu çalışanı da yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin üst aramaları ile sakladıkları yerlerde ele geçirilen yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz ve altına da el konuldu. Altın ve dövizlerin örgüt üyelerine dağıtılmak üzere biriktirildiği öğrenildi.

Gizli bölme ve zulalar polisin dikkatinden kaçmadı

Operasyonel birimlerin önceden belirlediği adreslere gerçekleştirdiği baskınlarda iki FETÖ şüphelisinin yakalanmamak için saklandığı bölmeler de bulundu.

KHK ile kamudan ihraç edilen, daha önceki FETÖ soruşturmalarının firari şüphelisi Erol M, Ankara’da bir evde saklandığı elbise dolabı içerisindeki gizli bölmede yakalandı.

“Garson” kod adlı gizli tanıktan 2017’de ele geçen listede FETÖ tarafından “gassalın elindeki meyyit gibi kendini teslim etmiş, zaafları olmayan-SAYV” olarak kodlanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru Erol M’nin örgütün sohbet hocalarından olduğu da belirlendi.

Operasyonun Kütahya ayağında ise ekipler bir eve düzenledikleri baskında elbise dolabındaki gizli bölmeye saklanan Mihraç Y’yi yakaladı. Dumlupınar Üniversitesinden KHK ile ihraç edildiği öğrenilen zanlının, FETÖ soruşmalarının firari şüphelisi olduğu, ByLock kullandığı tespit edildi. Mihraç Y’nin 2010-2011 yıllarında Eskişehir il yapılanmasında yer aldığı ve sohbetlere katıldığı şeklinde şüpheli ifadelerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin polis tarafından saklandıkları yerlerden çıkarılma, zulalarda altın ve para ele geçirilme anları kameralarca kaydedildi.

Operasyon kapsamında 51 ildeki şüphelilerin tamamının yakalandığı, 8 ilde firari 78 mahrem kuryenin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)