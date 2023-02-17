Feribota yüklenen 2 yük treni vagonu, Van Gölü’ne düştü

Bitlis’in Tat van ilçesindeki iskelede feribota yük leme yapılan vagonlardan ikisi Van Gölü’ne düştü .

Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünün Tat van İskelesi’nde, TCDD’ye ait yük treni vagonlarından ikisi, Van -Tat van seferi yapan İdris-i Bitlisi feribotuna yük lendiği sırada buzlanmadan dolayı göle düştü , biri de askıda kaldı.