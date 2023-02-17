Feribota yüklenen 2 yük treni vagonu, Van Gölü’ne düştü
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Feribota yüklenen 2 yük treni vagonu, Van Gölü’ne düştü

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki iskelede feribota yükleme yapılan vagonlardan ikisi Van Gölü’ne düştü.

Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünün Tatvan İskelesi’nde, TCDD’ye ait yük treni vagonlarından ikisi, Van-Tatvan seferi yapan İdris-i Bitlisi feribotuna yüklendiği sırada buzlanmadan dolayı göle düştü, biri de askıda kaldı.

Kaza nedeniyle yükleme işlemleri durduruldu, vagonların vinç yardımıyla sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. (AA)

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