Feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli
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Feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 19-20 Aralık’ta yapılması planlanan feribot seferleri, olası fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 20 Aralık Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi. (AA)

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