Fenomen köpek mazgal nöbetine ara verdi!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde saatlerce mazgallara bakmasıyla fenomen haline gelen ve ‘Mazgal’ ismi konulan köpek, sıklıkla geldiği caddeye uzun zamandır uğramayınca hem esnafı hem de vatandaşları meraklandırdı.

İzmit ilçesi Fethiye Caddesi’ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı olmuştu. Sabah erken saatlerde caddeye gelerek hiç kıpırdamadan dakikalarca mazgalları izleyen köpek, isminin ‘Mazgal’ konulmasıyla Türkiye genelinde de ün kazanmıştı. Esnafın mesai arkadaşı olan Mazgal, şimdilerde tanındığı caddeye pek uğramıyor. Uzun süredir caddeye uğramayan Mazgal, hem esnafı hem de vatandaşları meraklandırdı.

“Bize trip attı”

Caddedeki bir telefon firmasında çalışan Muhammet Taha Aydemir, Mazgal’ın uzun zamandır caddeye uğramadığını belirterek, “Muhtemelen bize trip attı. Tripli olduğu için gelmiyor. Mazgal, ilgi üstünde olduğu zaman akşama kadar buradan ayrılmıyor. Örneğin kameralar, fotoğraf makinaları burada olduğu zaman tek bir mazgala kitleniyordu. Uzun zamandır yok. Sebebini bizde bilmiyoruz” dedi.

“Bizimle gelir, bizimle giderdi”

Önceden Mazgal’ın haftanın 7 gününü caddede geçirdiğini ifade eden Aydemir, “Sabah 09.00’da dükkanı açıyorduk. Bizimle beraber geliyordu. Akşam biz dükkanı kapatıyorduk, o da buradan ayrılıyordu. Onu çarşının her yanında görebilirsiniz. Geziyor, hayatını yaşıyor. Bizler esnaf olarak onu asla aç bırakmıyorduk. Geldiği zaman mamasını ve suyunu koyardık” ifadelerini kullandı. (İHA)