Fener’in kırılma maçı

Sezonun en çok yatırım yapan, en önemli oyuncuları transfer eden ekibiyken bunların sahada karşılık bulmaması, 2014’ten beri devam eden şampiyonluk hasretinin yarattığı baskıyla birleşince Fenerbahçe’yi kırılma anına getirdi. Erol Bulut’un camiayı ve takımı toparlama ışığı gösterememesi de bunda etkili oldu. Şimdi önlerinde bir Trabzonspor maçı var. Sezonun bitimine çok haftalar olsa da sarı-lacivertliler, dağılma işaretleri veriyor. Matematiksel olarak değilse de psikolojik olarak büyük bir eşik bu maç.

Futbol fiziğinden uzak Mesut Özil’le, iki takım arasında kalmanın manevi zorluğunu yaşayan İrfan Can’la enerjilerini harcadılar. Asıl takviye gereken santrforu es geçtiler. Bunun acısı Trabzon maçında çıkabilir. Mesut’un kulübeye çekilip dirençli bir orta saha kurgusu oluşturulması, Nwakaeme ve Ekuban gibi delici, Bakasetas gibi bitirici oyunculara karşı sarı-lacivertlilerin şansını artırabilir.

Fenerbahçe’nin belki tek kozu ise tükeniş anına gelmeleri. Böyle maçlar yüksek motivasyon ve mücadele ile kazanılabilir. Futbolcular, Bulut’tan önce kendileri için oynayacak. Kazanırlarsa diriliş gelebilir, yenilgi halinde ise kriz derinleşebilir. Ayrıca Fener’in bu sezon yenebildiği tek ezeli rakibinin Trabzon olması da takımı olumlu etkileyebilir. Futbolseverler için güzel bir maç olsun.