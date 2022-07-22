Fenerbahçe’ye Serdar Aziz’den kötü haber!
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Fenerbahçe’ye Serdar Aziz’den kötü haber!

Fenerbahçe, tecrübeli stoper Serdar Aziz’in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli defans oyuncusu Serdar Aziz’in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Aziz’in tedavisine başlandığı da aktarıldı. (İHA)

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