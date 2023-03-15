Fenerbahçe’ye Lincoln Henrique’den kötü haber
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique’nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki oyuncunun operasyon geçireceği belirtildi.
Oyuncunun detaylı tetkiklerinin yapıldığı aktarılarak, “İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi. (AA)
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