Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder’den kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde 2’nci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünderin Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2’nci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Cengiz Ünder, dün iç sahada oynanan Antalyaspor karşılaşmasında 3üncü dakikasında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

(DHA)