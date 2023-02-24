Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart’ta İspanya’da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart’ta İstanbul’da oynayacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Sevilla (İspanya) – Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) – Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) – Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) – Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) – Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) – Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) – Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Feyenoord (Hollanda)

(AA)

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