Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart’ta İspanya’da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart’ta İstanbul’da oynayacak.
Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:
Sevilla (İspanya) – Fenerbahçe (Türkiye)
Union Berlin (Almanya) – Union Saint-Gilloise (Belçika)
Juventus (İtalya) – Freiburg (Almanya)
Bayer Leverkusen (Almanya) – Ferencvaros (Macaristan)
Sporting Lizbon (Portekiz) – Arsenal (İngiltere)
Manchester United (İngiltere) – Real Betis (İspanya)
Roma (İtalya) – Real Sociedad (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Feyenoord (Hollanda)
(AA)