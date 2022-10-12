Fenerbahçe’nin Larnaca deplasmanı kadrosu belli oldu 
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Fenerbahçe’nin Larnaca deplasmanı kadrosu belli oldu 

Fenerbahçe’nin Larnaca deplasmanı kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah tamamlayan ve 16.00’da uçak ile Rodos aktarmalı Güney Kıbrıs’a gidecek olan sarı-lacivertli takımda 20 oyuncu kafileye dahil edildi.

Zajc adale ağrısı nedeniyle kadroya alınmazken, Batshuayi antrenman eksiğe rağmen geniş kadroda yer aldı. Fenerbahçe’nin AEK Larnaca maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar, Szalai, Gustavo, Yiğit Efe, Alioski, Ferdi, İsmail, Crespo, Emre, Lincoln, Rossi, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro, Batsuhayi (DHA)

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