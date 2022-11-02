Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosu belli oldu! Altyapıdan 4 isim…
Haberler Spor

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosu belli oldu! Altyapıdan 4 isim…

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik Dinamo Kiev maçı için kamp kadrosu belli oldu. 5 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken; altyapıdan 4 takviye yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın son antrenmanda yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle kadroda yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe‘nin Polonya kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro ve Michy Bathuayi. (AA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!

Süper Lig’de 14’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 14’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Cüneyt Çakır’ın hangi maçta jübile yapacağı belli oldu

Cüneyt Çakır’ın hangi maçta jübile yapacağı belli oldu

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosu belli oldu! Altyapıdan 4 isim…
Spor