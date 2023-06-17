Fenerbahçe’nin borcu açıklandı 

Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda devam ediyor. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, denetim kurulu raporunu okudu. Bilecik, “Bizim dışımızda bazı gelişmeler olmasaydı yaptığımız tüm bu iyileştirmelerin en az 2-3 misli daha iyi sonuçları açıklayabilirdik. Türkiyede 5 yılda Euro 3,5 katına çıktı. 2018de 612 milyon Euro borç devralmıştık. Bu borcu yüzde 60 oranla 386 milyon Euroya düşürdük dedi.

Erol Bilecikin ardından kürsüye gelen Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina da, 31 Aralık 2022 itibarıyla Fenerbahçe Kulübünün borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, kısa vadeli yükümlülüklerin 3 milyar 407 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon TL olduğunu açıkladı.