Fenerbahçe’nin borcu açıklandı
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Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 6 milyar 537 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya; Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Uğur Dündar ve YDK üyeleri katıldı. Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Vodina, 1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihine kadar olan dönemde Fenerbahçe’nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon TL olduğunu ifade etti. (DHA)

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