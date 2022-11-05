Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 6 milyar 537 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya; Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Uğur Dündar ve YDK üyeleri katıldı. Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Vodina, 1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihine kadar olan dönemde Fenerbahçe’nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon TL olduğunu ifade etti. (DHA)