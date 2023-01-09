Fenerbahçe’den zirve yarışında kritik kayıplar

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray’a 3-0 yenilen Fenerbahçe , kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

Hem Avrupa’da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe , son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı.

Son 5 maçta 3 yenilgi

Fenerbahçe , ligdeki son 5 maçın 3’ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

Dünya Kupası öncesinde ligdeki son karşılaşmada evinde Bitexen Giresunspor’a yenilerek taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler, kupa dönüşünde de kritik puan kayıplarıyla karşılaştı.

Söz konusu Giresunspor maçı öncesinde ligde 13. hafta itibarıyla 29 puanla en yakın rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray’ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe , yaşadığı 3 mağlubiyetle zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe , bahsi geçen dönemde Giresunspor’un ardından Dünya Kupası dönüşünde deplasmanda Trabzonspor’a mağlup oldu. Bu yenilginin ardından liderlik el değiştirirken, sarı-lacivertliler içerde Hatayspor ve deplasmanda Antalyaspor galibiyetleriyle moral buldu.

Sarı-lacivertli takım, zirve yarışının en kritik haftasında ise çok önemli bir yara daha aldı.

Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray’ı 18. haftada konuk eden Fenerbahçe , rakibine 3-0 yenilerek hem liderliği elde edemedi hem de puan farkı olarak zirvenin biraz daha gerisine düştü.

Gol yollarında etkisini kaybetti

Fenerbahçe , gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı.

Sezon boyunca çok gol atabilmesiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, son haftalarda ise gol bulmakta zorlandı.

Şampiyonluk rakiplerinden Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 yenilerek gol atmayı başaramayan Fenerbahçe , evinde de Galatasaray karşısında suskun kaldı ve 6 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, aynı dönemde evinde Giresunspor’a (1-2) sadece 1 gol atabildi.

Ligin 13 haftalık bölümünde 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Fenerbahçe , son 5 maçta ise attığı 7 golle bu istatistiğinin 1,4’e düşmesine engel olamadı.

İçerde ve dışarıda aynı puan kaybı

Fenerbahçe , bu sezon taraftarı önünde ve deplasmanda aynı puan kaybına engel olamadı.

Sezonun geri kalan bölümünde 16 puanı yitiren sarı-lacivertliler, hem iç sahada hem de deplasmanda sekizer puan kaybetti.