Fenerbahçe’den Altay Bayındır açıklaması
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Fenerbahçe’den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır’ın belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü maçında görev alamayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındıra geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” (DHA)

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